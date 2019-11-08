Лос-Анджелес, США, , 13:10 — REGNUM В сети появился трейлер, анонсирующий появление новых маленьких легенд — персонажей игрока в Teamfight Tactics. Ролик опубликовали 7 ноября на YouTube-канале League of Legends.

Забавные зверьки появятся в игре в составе обновления True Damage. Геймеры смогут получить трёх маленьких легенд: Кики, Октаву и Мелизму.

Напомним, Teamfight Tactics — это тактическая ролевая игра, встроенная в клиент League of Legends. В ней игроки соревнуются между собой, собирая отряды из героев с различными способностями.

Читайте ранее в этом сюжете: Разработчики из Riot Games сообщили даты выхода своих новых игр