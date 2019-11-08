Лос-Анджелес, США, , 12:53 — REGNUM В Riot Games сообщили даты выхода новых игр компании. Так, Legends of Runeterra, мобильная версия Teamfight Tactics и мобильная версия League of Legends выйдут в 2020 году, сообщается на официальном сайте разработчиков 8 ноября.

В 2020 году также выйдет «первая версия» игры LoL Esport Manager. А вот «Проект А» и две неанонсированные игры Riot Games придётся ждать дольше — их релиз состоится «через некоторое время».

Напомним, в честь десятилетней годовщины игры League of Legends разработчики из Riot Games анонсировали несколько новых проектов. Помимо игр, они также выпустят анимационный сериал.

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