Сеул, , 13:19 — REGNUM Правительство Южной Кореи выслало на родину двух северокорейских перебежчиков, убивших весь экипаж рыболовецкого судна, на котором они сбежали из КНДР. Об этом сообщает южнокорейское новостное издание «Чосон Ильбо». О данном инциденте стало известно случайно благодаря утечке информации с телефона сотрудника администрации президента; затем ее прокомментировали в министерстве по делам воссоединения.

По официальной информации, 2 ноября двое граждан КНДР на рыболовецком судне пересекли морскую границу Южной Кореи в Японском море близ города Самчхок, провинция Канвон. На допросе они признались в убийстве 16 человек — своих соотечественников — с которыми они вместе рыбачили. Сначала они расправились с капитаном, а затем уничтожили свидетелей своей преступления, боясь разоблачения. Чтобы избежать наказания на родине, они сбежали в Южную Корею.

Впрочем, план провалился. Сеул известил северокорейские власти об инциденте и передал преступников на границе в Пханмунчжоме. Правительство Республики Корея не покрывает преступников, заявили в министерстве.