Владикавказ, , 12:48 — REGNUM Бывший депутат, избивший школьную учительницу, предстанет перед судом в Северной Осетии. На скамье подсудимых окажется 28-летний экс-представитель собрания депутатов Ардонского района республики Василий Гогичашвили, сообщили ИА REGNUM 8 ноября в пресс-службе СК РФ по региону.

Установлено, что утром 6 марта 2019 года обвиняемый пришел в школу № 4 города Ардон, зашел в класс, где в это время проходил урок, и напал на классную руководительницу своей племянницы. Действия экс-депутата, по данным следствия, были вызваны тем, что учительница якобы обвиняла его родственницу в краже денег.

Обвиняемый схватил потерпевшую за волосы и несколько раз ударил ее кулаком по голове. После этого он завел учительницу в кабинет директора школы. Здесь Гогичашвили взял с тумбочки нож и, угрожая, убийством, направился в ее сторону. Однако директору удалось остановить обвиняемого.

Как сообщало ИА REGNUM, уголовное дело по статье «Угроза убийством» против Гогичашвили было возбуждено после того, как об инциденте рассказали местные СМИ. Когда в республике разразился скандал, депутат записал видеообращение, в котором заявил о своей невиновности, а также сообщил о своем намерении сдать депутатский мандат.

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