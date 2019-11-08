Санкт-Петербург, , 13:19 — REGNUM В пятницу, 8 ноября, стартовала продажа билетов на поезда дальнего следования, которые начнут отправляться из Петербурга в Крым с 23 декабря 2019 года. Составы пойдут только по территории России, в том числе по железнодорожной части Крымского моста, над Керченским проливом.

Чемодан путешественника Дарья Драй © ИА REGNUM

Напомним, с началом войны в Донбассе прямое железнодорожное сообщение между материковой частью России и Крымским полуостровом, через территорию Украины, было прервано.

До сегодняшнего дня петербургским путешественникам и туристам, чтобы добраться до Крыма, можно было воспользоваться авиасообщением, личным автомобилем, либо преодолеть путь по железной дороге до Кубани, а затем пересесть на автобус. Однако все наземные пути отнимают довольно много времени и сил.

«С 2011 года я стабильно летаю в Крым. Это и комфортно и быстрее. Билет туда-обратно стоит около 8 тысяч рублей, время в пути 3,5 часа, еще и кормят на борту. Да и та инфраструктура, которой сейчас обладает аэропорт Симферополя, располагает именно к тому, чтобы выбрать его», — пояснила корреспонденту ИА REGNUM петербурженка Александра.

Согласно данным сайта по продаже авиабилетов, полет из Петербурга в Симферополь для одного пассажира без права провоза багажа, обмена или возврата билета в «не сезон» обойдется в сумму от 4 827 рублей.

«Летом билеты стоят дороже, конечно. Из Петербурга в Симферополь в районе 12 тысяч рублей в одну сторону, в обратную сторону дешевле. В «не сезон» крымчанин может слетать в Петербург и обратно за 6 тысяч рублей», — отметила собеседница агентства.

Что касается наземного транспорта, то до недавнего времени маршрут в Крым проходил только через паромную переправу. Но в мае 2018 года состоялось открытие автомобильной части Крымского моста через Керченский пролив. Благодаря этому время в пути сократилось в разы. 19-километровый транспортный переход с одного берега на другой теперь автомобилистами преодолевается примерно за четверть часа в любую погоду и время года. Тогда как на пароме при благоприятных погодных условиях (которые там есть далеко не всегда) переправа занимала минимум 30 минут, не считая ожидания в очереди.

«На автомобиле я ехала из Крыма в августе 2018 года. У меня не было в планах ехать быстро, поэтому делала остановки на ночь. Помню, много времени потратила на стояние в пробках под Воронежем, там ремонтировали дороги, и на выезде из Крыма, но эту проблему уже решили «Тавридой». На бензин потратила около 8 тысяч рублей», — рассказала Александра.

Дорога из Петербурга в Крым на личном автомобиле занимает около суток плюс еще четырех-девяти часов. Путь в 2500—2600 километров пролегает через Великий Новгород, Москву, Воронеж (или Тамбов), Ростов-на-Дону, по городам Краснодарского края и далее через Керченский пролив. Однако сейчас в перевалочной зоне у пролива ведется активная стройка федеральной трассы «Таврида». По данным Минтранса, готовность четырехполосной автодороги составляет 81%. Она пройдет через Керчь — Феодосию — Белогорск — Симферополь — Бахчисарай — Севастополь: 250,7 км путь на автомобиле можно будет преодолеть менее чем за три часа.

Читайте также: Аксенов лично проверил качество дорожного покрытия на трассе «Таврида»

И вот, наконец, главное событие года для тех петербуржцев, кто предпочитает автомобилю и самолету комфортабельный поезд — с 23 декабря запускается железнодорожное сообщение между Петербургом и Севастополем (через Симферополь). С этого дня в Республику Крым будут отправляться поезда, оборудованные вагонами типа «плацкарт» и «купе». Время в пути до Севастополя займет один день, 19 часов и 25 минут, чуть меньше до Симферополя — один день, 17 часов и 30 минут.

Цена билетов на поезд № 007А «Таврия» до Севастополя: плацкарт — от 3650 рублей, купе — от 4144 рублей. Цена до Симферополя: плацкарт от 3 549 рублей, купе — от 4 024 рублей. Обратные билеты на поезд № 008А «Таврия» — почти в такую же цену.

Добавим, что до 30 сентября 2019 года для путешественников действовал «единый» билет, который позволял оптимизировать маршрут и с пересадками добираться до нужной точки в Крымской республике. Так владельцу «единого» билета предлагалось сначала прибыть на поезде в Краснодар или Анапу, а оттуда на автобус добраться в Керчь, Феодосию, Симферополь, Севастополь, Евпаторию, Ялту, Судак. Однако с момента отправления поезда не должно пройти более 30 суток, а до начала автобусной поездки — 24 часов. Цена этого билета варьировалась, в зависимости от конечного пункта, в диапазоне 600−800 рублей. Таким образом, цена за «единый» начиналась от 3 100 рублей в плацкарте и от 5374 в купе.

Читайте ранее в этом сюжете: Первый поезд из Северной столицы в город русских моряков придет 25 декабря