Абхазия, , 12:30 — REGNUM 7 ноября в Сухуме состоялось торжественное открытие памятника советским летчикам, защищавшим Абхазию во время обстрела немецко-фашистской авиации в ходе битвы за Кавказ в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг., сообщает абхазская газета «Нужная».

Памятник находится в парке им. Н. Курченко в Сухуме на месте захоронения двух советских летчиков 863-го истребительного авиационного полка ВВС Красной Армии.

В мероприятии приняли участие представители руководства республики и столичной администрации, учащиеся школ, местная общественность, сотрудники дипломатического корпуса и соотечественники. От российской стороны выступили посол России в Абхазии Алексей Двинянин и руководитель представительства Россотрудничества Вадим Чеха.

Мемориал был восстановлен по инициативе Государственного музея Боевой Славы имени Владислава Ардзинбы и Черноморского казачьего войска Абхазии при поддержке руководства республики.