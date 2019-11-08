Нур-Султан, , 12:29 — REGNUM Около 75% госслужащих, привлечённых за коррупционные преступления в Казахстане, являются мелкими чиновниками. Об этом 8 ноября заявил председатель агентства по противодействию коррупции республики Алик Шпекбаев, сообщает агентство «Казинформ».

По его словам, средняя сумма взятки в Казахстане составляет 83 тыс. тенге ($214), тогда как у руководителей — 820 тыс. тенге ($2111). «Поэтому мы взоры направляем на руководителей, там есть системно-организованная коррупция», — добавил Шпекбаев.

Напомним, 8 ноября в Алма-Ате проходит антикоррупционный форум, в котором принимают участие представители государственных и бизнес-структур, а также политических и общественных организаций.

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