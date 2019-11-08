Дегтярск, Свердловская область, , 12:28 — REGNUM В свердловском Дегтярске 14-летний Дима Апресов спас 11-летнюю девочку, которая на Старом городском пруду провалилась под лёд. Инцидент произошёл 3 ноября, сообщает пресс-служба областного управления МЧС.

Дима и его приятель Саша гуляли рядом с прудом, когда услышали крики о помощи. Они обернулись и увидели, что в 15 метрах от берега по грудь в воде, ухватившись руками за кромку льда, находится девочка. На четвереньках возле неё на льду стояла её подруга.

Глубина пруда в этом месте достигает трёх метров. Оценив опасность для жизни девочек, Саша бросился за взрослыми, а Дима — им на помощь. Находившаяся на льду девочка смогла отползти от полыньи самостоятельно. Юный герой протянул тонущей девочке руку и начал вытаскивать из воды. Лёд не выдержал нагрузки, Дмитрий тоже оказался в ледяной воде. Но даже в такой ситуации он не растерялся. Вначале, ухватившись за кромку льда, помог девочке выбраться на лёд, а затем, с третьей попытки, вылез сам.