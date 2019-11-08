Москва, , 12:14 — REGNUM В России за 10 лет более чем в два раза сократилось число граждан, которые сталкивались с неправомерным поведением полиции — с 34% в 2009 году до 16% в 2019 году, свидетельствуют данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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Социологи отмечают, что такие показатели являются рекордно низкими за всё время мониторинга работы полиции в России.

Говоря о неправомерных действиях сотрудников полиции, граждане чаще жалуются на грубость (8%) и на использование служебного положения (3%). Не сталкивались с полицейскими, нарушающими права человека 83% опрошенных (в 2009 оду — 62%).

В опросе 1 ноября 2019 года приняли участие 1600 граждан РФ старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Максимальный размер ошибки не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, подавляющее большинство жителей России (87%) в большинстве случаев готовы помогать полиции и оказывать содействие сотрудникам полиции.

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