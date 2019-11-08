Тюмень, , 12:12 — REGNUM В Тюмени начали ремонт кровли в исправительной колонии №1. Крыши в двух зданиях исправительного учреждения стали латать после решения суда, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В ходе прокурорской проверки установлено, что в двух зданиях колонии, где расположены жилые секции отрядов, цеха буровых установок и швейный во время осадков протекает кровля.

Прокуратура с административным иском обратилась в суд, где руководство колонии обязали починить кровлю на зданиях.