Тбилиси, , 12:07 — REGNUM Один из лидеров «Грузинского марша» Сандро Брегадзе заявил, что показ грузинско-шведского художественного фильма «А потом мы танцевали» (And Then We Danced) 8 ноября в Тбилиси не состоится, сообщает грузинское информагентство «Интерпрессньюс».

Как пояснил Брегадзе, члены и сторонники «Грузинского марша» соберутся в 16:00 у Филармонии и мирно опротестуют показ в кинотеатре «Амирани» фильма. Акция протеста членов «Грузинского марша» начнется в 16:00. Активисты намерены выстроиться в «живую цепь» у входа в кинотеатр, устроить «коридор позора» и не дать зрителям возможности попасть на показ.

«В 16:00 начнется акция протеста «Грузинского марша», направленная против показа фильма с гей-пропагандой. Мы даем населению Грузии гарантию того, что показ фильма не состоится. Мы будем действовать абсолютно мирно», — отметил Брегадзе.

Представитель «Грузинского марша» отметил, что движение выступает против гей-пропаганды и ничего не имеет против «людей с отличающейся ориентацией».

Напомним, 8−10 ноября в нескольких кинотеатрах в Тбилиси и Батуми состоится премьера грузинско-шведского художественного фильма «А потом мы танцевали» (And Then We Danced). Все билеты на показы уже проданы.

Фильм вошел в список «самых захватывающих талантов» Каннского кинофестиваля — 2019, победил в номинации «Лучшая мужская роль» на Международном кинофестивале в испанском городе Вальядолиде и получил «Сердце Сараево» на кинофестивале в Боснии и Герцеговины. В центре сюжета история молодого парня Мераба (Леван Гелбахиани), который с детства танцует в национальном грузинском ансамбле со своей партнершей Мэри (Анна Джавахишвили). Однажды в их коллектив приходит Ираклий (Бачи Валишвили), который вскоре становится конкурентом героя, но вскоре Мераб влюбляется в него.

Грузинская православная церковь заявила о своем протесте против показа фильма о любви гей-пары.

6 ноября МВД Грузии опубликовало заявление, в котором объявило, что сотрудники ведомства обеспечат защиту общественной безопасности и права каждого человека на свободу выражения во время показа фильма «А потом мы танцевали».

