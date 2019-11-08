Воронеж, , 12:05 — REGNUM Дни Швеции в Воронеже пройдут 13−16 ноября, их организатором выступило Посольство Швеции в России, сообщили в пресс-центре правительства региона. В рамках мероприятия в Воронеж прибудет делегация, в которую войдут около 30 представителей бизнеса, культуры Швеции, посольства и Шведского торгового и инвестиционного совета. Делегацию возглавит Посол Швеции в России Малена Мард.

«Интерес шведского бизнеса в Воронежской области большой — с нами едут представители 12 крупных компаний, которые проведут встречи с правительством и потенциальными партнерами», — сообщила госпожа Мард.

В бизнес-делегацию войдут представители крупнейших шведских компаний, уже работающих на российском рынке, и специализирующиеся на разных сферах деятельности — от производства молочной продукции до прессов для мусоропереработки, от акустических систем до организации языковых школ, от детского питания до производства электроэнергии из свалочного газа.

Также в рамках Дней Швеции для воронежцев подготовлена обширная культурная программа. 14 ноября в Воронежской областной детской библиотеке состоится встреча со шведской писательницей и зоологом Хелен Рундгрен, которая представит свою книгу «История о крошке Эле и космонавте Лайке». 15 ноября в книжном магазине «Амиталь» переводчик, специалист по шведской литературе Юлия Колесова расскажет о современном шведском детективе. С 13 по 16 ноября в кинотеатре «Спартак» состоится Фестиваль шведского кино: все фильмы будут показаны на языке оригинала с русскими субтитрами. Фильмом открытия станет «Быть Астрид Линдгрен» — о юных годах будущей всемирно известной писательницы. 16 ноября на «Винзаводе» будет организован первый своп-маркет — бесплатный обмен одеждой, а также состоится дискуссия об экологичной моде. В тот же день откроется выставка Fashion Revolution о шведском подходе к устойчивой моде и будущем текстильной промышленности и модной индустрии.

Несколько мероприятий запланировано в Воронежском госуниверситете. Так, 13 ноября здесь выступит советник по культуре Посольства Швеции Стефан Ингварссон, который расскажет о шведской культуре. Также состоится презентация возможностей высшего образования для иностранцев в университетах Швеции. 14 ноября в ВГУ состоится встреча с Послом Швеции в России Маленой Мард, а 15 ноября лекцию о шведском опыте обращения с отходами прочитает Ронни Арнберг из Шведского природоохранного института IVL.