Куеда, , 12:06 — REGNUM В Куединском районе Пермского края местный житель признан виновным в ряде преступлений, в том числе тяжких, и приговорен к длительному сроку лишения свободы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по региону.

По данным следствия, преступления совершались в 2017 и 2018 году. Мужчина пытался поджечь дом своей сожительницы, которая отказалась от дальнейшего совместного проживания. Пожар успела заметить дочь женщины и потушить огонь.

Злоумышленник приходил жителю села, который является инвалидом, и требовал дать ложные показания в суде. В противном случае угрожал убийством. Спустя месяц он вернулся и реализовал угрозу. Инвалид был избит и задушен.

Суд приговорил пермяка к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Также мужчине назначен штраф в 100 тыс. рублей.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы со штрафом в размере 100 тысяч рублей с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.