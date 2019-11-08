Краснодар, , 12:03 — REGNUM Минфин России выплатит компенсацию в размере 375 тыс. рублей предпринимателю из Краснодарского края Николая Гордику, пострадавшему от действий преступной группы, известной как банда Цапка. Такое решение вынес Краснодарский краевой суд, сообщает 8 ноября ТАСС.

Гордика вынудили подарить три предприятия и земельные активы площадью 5 тыс. га бизнесмену Федору Стрельцову, при этом в дальнейшем имуществом распоряжались члены банды Цапка, утверждает он. В 2011 году бизнесмена признали потерпевшим по делу о мошенничестве, но фигурантом являлся только Стрельцов.

Гордик подал иск о взыскании компенсации за нарушение права на уголовное судопроизводство и уплату государственной пошлины. Истец заявил, что расследование дела «банды Цапка» идет семь лет, но её членов не признают подозреваемыми и обвиняемыми в мошенничестве.

Согласно решению суда, Гордику будет выплачена компенсация из федерального бюджета.

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