Ирвайн, США, , 12:51 — REGNUM Разработчики из Blizzard Entertainment подробно рассказали о новой системе прокачки персонажа в World of Warcraft: Shadowlands. Герои игрока смогут достичь лишь 50-го уровня, сообщил портал Eurogamer 7 ноября.

После прохождения обучающей цепочки заданий игроки будут исследовать контент дополнения «Битва за Азерот». При этом задания и локации из прошлых аддонов можно будет посетить, поговорив с бронзовым драконом Хроми.

Напомним, World of Warcraft: Shadowlands анонсировали на ежегодной игровой выставке Blizzcon 2019. Дата релиза нового аддона пока не сообщается.

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