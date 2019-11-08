Москва, , 11:58 — REGNUM Новые общественные пространства вокруг объектов археологического наследия могут появиться в Москве, сообщил замруководителя департамента культурного наследия, главный археолог Москвы Леонид Кондрашев, передаёт агентство «Москва».

Сейчас таким образом организовано общественное пространство «Яма» на Хохловской площади.

«Если возьмём любой район Москвы, то буквально под нашими ногами кроется множество свидетельств настоящей и подлинной истории, но чтобы её увидеть, требуется поддержка специалистов», — сказал он.

Кондрашев посетовал, что музеефицированные остатки стены Белого города на Хохловской площади связаны в представлении москвичей «больше с алкоголизмом, чем с культурным наследием».