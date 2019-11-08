Санкт-Петербург, , 12:03 — REGNUM За пределы России из Петербурга с начала 2019 года по решению суда были выдворены 1663 иностранных гражданина. Среди депортированных по-прежнему больше всего граждан Узбекистана и Таджикистана, нарушивших миграционный режим и другие законы РФ. Об этом сообщили 8 ноября в Управлении ФССП России по Санкт-Петербургу.

Например, только в четверг, 7 ноября, судебными приставами были препровождены до пограничного контроля аэропорта «Пулково» 25 человек, 22 из которых улетели одним рейсом в Ташкент. За прошлый месяц в принудительном порядке были отправлены за пределы РФ 268 иностранцев.

Выдворению подлежат иностранцы, нарушившие правила въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания в РФ, а также незаконно осуществляющие трудовую деятельность в Российской Федерации.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в Петербурге в год продается около 260 тыс. патентов, основными приобретателями являются граждане Узбекистана и Таджикистана. Практически не поддаются исчислению те иностранные работники, которые прибывают из стран ЕАЭС: Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Армении.

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Власти Санкт-Петербурга в целях учета и контроля собираются разработать для трудовых мигрантов единую электронную карту, которая должна облегчить жизнь и самим иностранным рабочим.

«Электронная карта мигранта» будет представлять собой пластиковый документ с чипом, содержащим персональные данные о гражданине, его фотографию, отпечатки пальцев, место работы, информацию о налоговых платежах и другие сведения.

Как рассчитывают власти, это позволит исключить подделку документов, в том числе при оформлении мигрантами трудовых патентов, что, в свою очередь, увеличит поступления в городскую казну.

Как сообщало ИА REGNUM, за январь-июль 2019 года по решению судов в Петербурге за пределы Российской Федерации было выдворено 1075 мигрантов, нарушивших правила въезда в РФ или пребывания в России. 80% из высланных — граждане Узбекистана и Таджикистана.

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