Варшава, , 12:50 — REGNUM В Польше выпустят коллекционные монеты по мотивам книжного цикла «Ведьмак». Об этом 7 ноября сообщила «Игромания».

https://twitter.com/mycoins24/status/1191818381906915328

Всего в серии «ведьмачьих монет» будет восемь выпусков — по числу опубликованных книг о Геральте из Ривии. На каждой монете будут изображены самые запоминающиеся эпизоды из произведений Анджея Сапковского.

Напомним, книжный цикл о приключениях ведьмака Геральта написал польский писатель Анджей Сапковский. По мотивам его произведений была выпущена серия видеоигр. В декабре 2019 года потоковый сервис Netflix выпустит по ним сериал.

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