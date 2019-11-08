Магнитогорск, Челябинская область, , 11:55 — REGNUM В челябинском Магнитогорске бывший сотрудник следственного изолятора №2 предстанет перед судом за наркотики. Преступление было совершено 10 августа, сообщает областное управление СКР.

Адриан ван Остаде. Адвокат в своем кабинете (фрагмент). 1637

Гражданину вменили незаконное приобретение наркотических средств. Следователи считают, что он, будучи в наркотическом опьянении, перевёл продавцу наркотиков 4 тыс. рублей. Затем он добрался до одного из коллективных садов, где обнаружил приготовленный для него свёрток с наркосредством.

Когда гражданин садился в свой автомобиль, его задержали. Следователи уверяют, что по делу собраны все доказательства. Материалы отданы в суд.