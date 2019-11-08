Оренбург, , 11:49 — REGNUM В Оренбургской области в семи населенных пунктах введен карантин из-за заболевания домашнего скота бруцеллезом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Управлении Россельхознадзора по региону.

Ограничительные мероприятия действуют в Акбулакском, Илекском, Октябрьском районах и Соль-Илецком городском округе.

При проверке территорий с очагами бруцеллеза выявлены многочисленные нарушения, среди которых отсутствие дезбарьеров, неполный охват поголовья скота для исследования на бруцеллез, сокрытие скота от ветеринарной службы, убой животных в необорудованных местах, а также нелегальный ввоз скота с территорий Актюбинской и Западно-Казахстанской областей Казахстана, где заболевание крупного и мелкого рогатого скота бруцеллезом имеет значительное распространение.

По фактам нарушений возбуждены административные дела, к виновным применены штрафные санкции.

В пунктах, где объявлен карантин, проводится комплекс организационно-хозяйственных и ветеринарно-санитарных мероприятий по борьбе с бруцеллезом животных.