Тверь, , 11:43 — REGNUM Работы на разрушенном участке автодороги Толмачи — Ломовое на границе Лихославльского и Спировского районов Тверской области полностью завершены, движение транспорта здесь восстановлено уже с 7 ноября. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства Тверской области. Восстановительные работы на дорогах Тверской области, поврежденных во время проливных дождей 4−6 ноября продолжаются, ситуация находится под личным контролем губернатора Игоря Рудени.

«Необходимо обеспечить транспортное сообщение населённых пунктов и бесперебойную работу экстренных служб. Согласовать временные маршруты скорой помощи, МЧС, полиции, школьных автобусов, обеспечить снабжение местных жителей продуктами питания», — дал ранее поручение губернатор.

На данный момент также восстановлен проезд по автодорогам Иваново — Суково — Дюдиково в Весьегонском муниципальном округе, Мялицино — Данильцево, Удомля — Котлован — Липно, Вышний Волочек — Бежецк — Сонково — Ящины — Пуйга в Кашинском, Удомельском, Вышневолоцком городских округах.

Всего на восстановлении дорог в регионе работают 47 специалистов, задействовано 43 единицы дорожной техники. Для засыпки промоин уже использовано более 750 кубических метров инертных материалов. На участке автодороги «Москва — Санкт-Петербург» — Гирино в Вышневолоцком городском округе Тверской области ограничено движение транспорта, установлены предупреждающие дорожные знаки и бетонные блоки. На территории круглосуточно дежурят представители обслуживающей дорожно-эксплуатационной организации. Для проведения ремонта заказана спиралевидная гофрированная труба. В настоящее время ведется обустройство строительной площадки и доставка на объект необходимых инертных материалов. Альтернативный проезд пролегает по автодорогам Новое Котчище — п. Садовый, Пашино — Серебряники — Алексеевское, городской черте г. Вышний Волочек. Работы ведутся также на подтопленных участках автомобильных дорог Петровское — Пронино, Сандово — Любегощи — Тверь — Бежецк — Весьегонск — Устюжна, Шарицы — Раменье в Весьегонском муниципальном округе.

Как сообщало ИА REGNUM, 4−6 ноября на Тверскую область обрушился сильный циклон с проливными дождями, были повреждены участки дорог в Лихославльском районе, Весьегонском муниципальном округе, Удомельском, Кашинском и Вышневолоцком городских округах региона. Губернатор Игорь Руденя взял ход ликвидации последствий под личный контроль и поручил привести дороги в порядок в кратчайшие сроки.