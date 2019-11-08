Париж, , 11:49 — REGNUM Сапоги, которые носил Наполеон Бонапарт I, планируется выставить на аукционе. Информацию о предстоящих торгах разместил на своем сайте аукционный дом в Париже Drouot.

Дата аукциона назначена на 29 ноября. Предполагаемая стоимость пары сапог составляет 50 000 — 80 000 евро. В описании лота говорится, что данную обувь уже бывший император носил, находясь в ссылке на острове Святой Елены. Он передал сапоги и некоторые другие личные вещи своим сподвижникам, почувствовав приближение смерти, чтобы те передали их его сыну.

Отмечается, что свою обувь Наполеон заказывал у одного парижского сапожника по имени Жак. Стоимость пары составляла 80 франков. Также в описании говорится, что выставленные на продажу сапоги использовались скульптором Карло Марокетти, который создавал статую Наполеона.