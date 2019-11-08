Москва, , 11:37 — REGNUM Сотрудниками прокуратуры начата проверка по факту аварийной посадки пассажирского лайнера компании «Аэрофлот» в московском аэропорту «Шереметьево». Об этом 8 ноября сообщила пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

«Московской прокуратурой по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте организована проверка по факту аварийной посадки 08.11.2019 в аэропорту «Шереметьево» воздушного судна следовавшего по маршрут «Ростов-на-Дону-Москва» авиакомпании ПАО «Аэрофлот — российские авиалинии», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также в нем указывается, что по результатам проведённой проверки будет принято решение о соответствующих мерах реагирования прокуратуры.

Как предавало ИА REGNUM, ранее в московском аэропорту «Шереметьево» из-за срабатывания датчика неисправности крыла совершил экстренную посадку самолёт авиакомпании «Аэрофлот» Sukhoi Superjet 100.