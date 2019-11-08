Москва, , 11:26 — REGNUM В России жильцам аварийных домов планируется предоставить дополнительные меры государственной поддержки. С соответствующей инициативой выступило Министерство строительства РФ.

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Так, речь идёт о льготах по ипотечным кредитам, которые могут начать предоставлять жителям аварийных домов. Как отмечено в записке к законопроекту, российским регионам необходимо устанавливать в своих нормативных актах дополнительные гарантии для тех, у кого нет иного пригодного для проживания помещения. Это могут быть субсидии на компенсацию ставки по ипотеке и другие льготы, которые будут необходимы, чтобы граждане не остались без жилья.

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Также предлагается предусмотреть целевое назначение дальнейшего использования земельных участков, освободившихся после снова аварийных зданий. На них планируется разрешить строить объекты социальной инфраструктуры и общественные пространства.

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Как сообщало ИА REGNUM, согласно инициативе Минстроя РФ, для домов с износом более 70%, которые не получили статус аварийных, могут создать специальную подпрограмму капремонта. При этом, как заверили в федеральном ведомстве, сумма взносов на эти цели, взимаемых с граждан, не увеличится. При этом в ветхих зданиях будут проводиться только необходимые работы для поддержания их безопасности до тех пор, пока дома не переведут в разряд аварийного фонда.

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