Москва, , 11:19 — REGNUM Законопроект о трудоустройстве иностранных студентов-очников колледжей и вузов внеси в Госдуму члены Совфеда и Госдумы во главе с Валентиной Матвиенко и Вячеславом Володиным, передает корреспондент ИА REGNUM.

Законопроект предусматривает возможность осуществления трудовой деятельности без получения на то соответствующих разрешений иностранными студентами.

Устанавливается, что заключенный трудовой договор или гражданско-правовой договор на выполнение работ (оказание услуг) в случае завершения или прекращения обучения подлежит расторжению.

Согласно российскому закону, работать иностранные студенты могут в каникулы, либо в свободное от учебы время в образовательных организациях, в хозяйственных обществах или в хозяйственных партнерствах, созданных бюджетными или автономными образовательными организациями высшего образования, в которых они обучаются.