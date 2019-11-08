Тверь, , 11:19 — REGNUM С запуском железнодорожного сообщения из Санкт-Петербурга в Севастополь и Симферополь жители Твери также получили возможность добираться на российский полуостров без пересадок, сообщает ИА REGNUM. Билеты уже поступили в продажу — их можно приобрести на сайте компании-оператора перевозок «Грандсервис-экспресс», а также на сайте РЖД.

Первый поезд по маршруту Санкт-Петербург — Севастополь №007А «Таврия» отправится из Твери 23 декабря в 19:22. Также поезд при следовании из Санкт-Петербурга будет делать остановку в тверском Бологом — в 17:50.В Симферополь поезд прибывает 26 декабря в 07:30. Стоимость билетов начинается от 2 тыс. 936 рублей в плацкарте, от 3 тыс. 150 — в купе. В Севастополь тот же состав прибывает 26 декабря в 09:25. Билеты в плацкарт стоят от 2 тыс. 968 рублей, в купе — от 3 тыс. 190 рублей.

Отметим, что сегодня агрегаторы предлагают добраться из Твери в Крым автобусами, средняя стоимость поездки — 4 тыс. 550 рублей. Самолётом в Крым жители Твери могут добраться только из Москвы или Санкт-Петербурга. Билеты, например, из Петербурга в Симферополь начинаются от 4,7 тыс. рублей.