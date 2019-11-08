Красногорск, , 12:02 — REGNUM Для автопарка Мострансавто до конца 2019 года закупят 319 новых автобусов и восемь тягачей-буксиров. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе подмосковного перевозчика.

Образцы новой техники представили на экспозиции Мострансавто в солнечногорском филиале. Это автобус большого класса ЛиАЗ — 529 265−03 с пассажировместимостью 81 человек, включая 42 посадочных места. Всего до апреля 2020 года в регион поступят 632 таких автобуса, 290 из которых закупят в 2019 году. Также перевозчик закупит 29 стажерских автобусов ЛиАЗ — 529 265−01 для подготовки водителей и буксиры «Чайка-Сервис» 2784U3 на базе автомобиля «Урал-Некст».