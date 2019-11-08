Токио, , 11:07 — REGNUM Глава подразделения Sony PlayStation Джим Райан сообщил, что компания сейчас работает над целым рядом «судьбоносных» проектов видеоигр к PlayStation 5. Об этом 7 ноября сообщил портал PSU.

Он заявил, что лично принимает участие в реализации проектов, и что перед компанией стоит задача по переводу аудитории PlayStation 4 на платформу PlayStation 5 в таких масштабах и темпах, с которыми она не сталкивалась ранее. Райан добавил, что глобализация является одним из ключевых обстоятельств, на которые ориентируется Sony при создании PlayStation 5.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что главой компании Sony Interactive Entertainment Worldwide Studios стал Герман Хульст. Ранее он руководил студией Guerilla Games.

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