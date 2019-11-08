Ташкент, , 10:55 — REGNUM Пятеро пассажиров авиарейса Пекин — Ташкент были госпитализированы после экстренной посадки в аэропорту китайского города Ланьчжоу, сообщили в пресс-службе МИД Узбекистана.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что посольство Узбекистана в Китае установило контакт с медицинским учреждением и держит ситуацию на контроле.

Отмечается, что самолет авиакомпании «Узбекские авиалинии» совершил экстренную посадку 6 ноября в 23:50 (18:50 мск) в связи с ухудшением состояния троих граждан Узбекистана и двух граждан России.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 ноября авиарейс Москва — Душанбе российской авиакомпании «Уральские авиалинии» совершил посадку в аэропорту Ташкента из-за плохих погодных условий в Таджикистане.

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