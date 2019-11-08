Рязань, , 11:21 — REGNUM С 8 ноября начинается продажа билетов на поезда из Москвы и Санкт-Петербурга в Крым, их маршрут следования пролегает через Рязанскую область, жители которой также получили возможность добраться в Крым комфортными поездами без пересадок. Железнодорожное сообщение будет обслуживаться специальным составом «Таврия». Первые поезда отправятся на полуостров 24 декабря, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

На первый поезд из Санкт-Петербурга в Симферополь жители Рязанской области могут купить плацкартный билет от 2 633 рублей. Состав отправляется из Рязани 24 декабря в 02:22, приедет в Крым 25 декабря в 07:30. Уже 25 декабря из Рязани будут доступны купе от 2 833 рублей, и московский поезд с отправлением из областного центра в 02:35 и прибытием в Симферополь 26 декабря в 08:50, купе предлагают за 2 749 руб., СВ — от 10 064 руб.

В Севастополь едет проходящий через Рязань поезд из Санкт-Петербурга. Плацкарт на 24 декабря стоит 2 664 рубля, отправление из Рязани в 02:22, прибытие в Севастополь 25 декабря в 09:25. Билет в купе на 25 декабря обойдётся 2 873 рублей.

Жители Рязанской области могут прилететь в Крым и на самолёте, но для этого сначала нужно добраться до Москвы. Цена на авиабилеты начинается от 5 652 рублей.