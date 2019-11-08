Нью-Йорк, США, , 11:09 — REGNUM Геймеры нашли способ сделать главным героем Red Dead Redemption 2 (RDR2) любое животное из игры. Об этом 7 ноября сообщила «Игромания».

Моддеры выложили в сеть специальные сохранения RDR2, которые позволят превратить Артура Моргана в овцу, волка или краба. Однако, по заявлениям геймером, в игре корректно отображаются далеко на все модели.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, многие игроки испытали проблемы с запуском PC-версии Red Dead Redemption 2. После этого компания Rockstar Games выпустила специальный патч, призванный исправить ошибку, но он не помог.