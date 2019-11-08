Ташкент, , 10:37 — REGNUM К 2024 году в Казахстане платными планируют сделать около 11 тыс. км автодорог, сообщили в пресс-службе министерства индустрии и инфраструктурного развития республики.

В ведомстве уточнили, что в настоящее время на участки дорог объявлен инвестиционный конкурс по проекту обслуживания открытой системы взимания платы.

В период с 2020 по 2021 год планируется внедрить около 6 тыс. км платных автодорог. В министерстве напомнили, что в настоящее время в Казахстане действует четыре платных участка: Нур-Султан — Щучинск, Нур-Султан — Темиртау, Алма-Ата — Хоргос и Алма-Ата — Капчагай.

Как сообщало ИА REGNUM, с 19 июня 2019 года в Казахстане ввели дифференцированный тариф для проезда по платным автодорогам Казахстана. В настоящее время оплата через наличный расчет обходится вдвое дешевле, чем предварительная оплата.

Читайте также: В Казахстане введут дифференцированный тариф оплаты платных дорог