Воронеж, , 10:32 — REGNUM Уголовное дело по факту загрязнения атмосферного воздуха в результате неудовлетворительной работы ООО «Левобережные очистные сооружения» возбуждено в Воронеже по материалам прокурорской проверки, сообщил корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора области Михаил Усов 8 ноября.

Проверка проводилась прокуратурой совместно со специалистами Роспотребнадзора — после многочисленных жалоб жителей на неприятный запах. В частности, по результатам лабораторных исследований в атмосферном воздухе на территории Воронежа отмечались случаи превышения содержания аммиака, сероводорода, формальдегида, метана и других химических веществ. Также превышение норм содержания химических веществ фиксировались у выпуска очищенных сточных вод ООО «Левобережные очистные сооружения» в Воронежское водохранилище.

«По материалам прокурорской проверки следственным управлением Следственного комитета РФ по Воронежской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). Ход расследования уголовного дела взят на контроль прокуратурой области», — сообщил Михаил Усов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, на невыносимый фекальный запах воронежцы жалуются вот уже больше года. В ситуацию вмешивался и губернатор, потребовавший от «ЛОС» решить проблему, и предупреждавший о возможности уголовного расследования.

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