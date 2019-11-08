Воронеж, 8 ноября 2019, 10:32 — REGNUM Уголовное дело по факту загрязнения атмосферного воздуха в результате неудовлетворительной работы ООО «Левобережные очистные сооружения» возбуждено в Воронеже по материалам прокурорской проверки, сообщил корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора области Михаил Усов 8 ноября.
Проверка проводилась прокуратурой совместно со специалистами Роспотребнадзора — после многочисленных жалоб жителей на неприятный запах. В частности, по результатам лабораторных исследований в атмосферном воздухе на территории Воронежа отмечались случаи превышения содержания аммиака, сероводорода, формальдегида, метана и других химических веществ. Также превышение норм содержания химических веществ фиксировались у выпуска очищенных сточных вод ООО «Левобережные очистные сооружения» в Воронежское водохранилище.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, на невыносимый фекальный запах воронежцы жалуются вот уже больше года. В ситуацию вмешивался и губернатор, потребовавший от «ЛОС» решить проблему, и предупреждавший о возможности уголовного расследования.
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