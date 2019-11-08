Екатеринбург, , 10:35 — REGNUM Свердловский губернатор Евгений Куйвашев призвал своих подписчиков принять участие в разработке талисмана Универсиады-2023. Своё предложение глава региона оставил в Instagram.

«Может быть, у вас есть идеи, каким должен быть символ Универсиады? Давайте объединим усилия», — написал Куйвашев.

Также глава региона напомнил, что в голосовании за лучший талисман примут участие все жители России.

В комментариях губернатору уже предложили несколько вариантов. Среди них оказался бесёнок, заяц из советского мультфильма «Ну погоди!», а также уральские горы и ящерица.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2023 году в Екатеринбурге пройдёт летняя Универсиада. В рамках подготовки в городе организуют новый пищевой цех.

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