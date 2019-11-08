* ИГ — запрещённая в России организация

Адана, Турция, , 11:38 — REGNUM Подразделения отдела по борьбе с терроризмом Управления безопасности турецкой провинции Адана провели контртеррористическую операцию по ордеру на задержание 10 лиц, 8 из которых — сирийцы, подозреваемые в членстве в ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Аль-Каиде» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также в деятельности в интересах террористических группировок.

По сообщению турецкого новостного агенства Anadolu Ajansı, в ходе операции, осуществленной при поддержке полицейского спецназа, органам правопорядка удалось задержать нескольких подозреваемых. По результатам обысков в их жилищах была изъята документация террористических группировок, а также материалы на электронных носителях.

Известно, что среди арестованных имеют место лица, подозреваемые в исполнении функций медсестер, лазутчиков и руководителей террористических группировок, проведении в местах проживания обучающих террористов мероприятий, а также общих встреч и поддержании связей с иными членами группировок. После прохождения медицинского контроля в отделении судебной медицины арестованные были доставлены в Управление безопасности Аданы для проведения следственных действий.