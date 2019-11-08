Москва, , 10:29 — REGNUM Железнодорожные билеты на поезд № 028Ч «Таврия» Москва — Симферополь вырастут в цене с 1 января 2020 года. Об этом сообщает сайт РЖД.

Вагон РЖД PetrS

Первый рейс поезда, следующего по Керченскому мосту, намечен на 24 декабря 2019 года. В продаже билеты двух категорий — купе от 2966 рублей и СВ от 10 531 рубля.

На поезд, отбывающий из Москвы 1 января 2020 года, продают билеты по цене от 4187 рублей за купе и от 11 422 рубля за СВ. 3 января поездка обойдётся от 4591 рубля в купе и от 12 458 рублей в СВ.

Поезд № 028Ч «Таврия» из Москвы в столицу Крыма следует одни сутки девять часов и пять минут.