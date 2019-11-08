Токио, , 10:26 — REGNUM Сегодня, 8 ноября, состоялся мировой релиз игры Death Stranding. Об этом на своей странице в Twitter сообщил создатель проекта Хидео Кодзима.

https://twitter.com/HIDEO_KOJIMA_EN/status/1192490149944471552

Кодзима призвал геймеров «насладиться игрой» и «объединиться друг с другом». Death Stranding вышла только на консоли PlayStation 4.

Напомним, Хидео Кодзима пообещал выпустить Death Stranding и на персональных компьютерах. Релиз PC-версии ожидается летом 2020 года.