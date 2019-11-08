Санта-Моника, США, , 10:22 — REGNUM Компания Activision Blizzard ожидает, что в четвёртом квартале 2019 года её выручка составит около $2,65 млрд. Об этом 8 ноября сообщил журнал The Hollywood Reporter.

Издание отмечает, что, таким образом, руководство компании дало менее оптимистичный прогноз, чем ранее дали отраслевые аналитики. При этом генеральный директор компании Бобби Котик заявил, что он уверен: она останется мировым лидером в направлении «эпических развлечений».

В третьем квартале 2019 года Activision Blizzard получила доход в размере $1,21 млн. В четвёртом квартале она выпстила такие игры, как Call of Duty Mobile и Call of Duty: Modern Warfare.

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