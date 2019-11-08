Москва, , 10:20 — REGNUM Военная академия связи, как и прежде, готовит высококлассных специалистов в области автоматизации и телекоммуникаций, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, поздравляя данное учебное заведение со 100-летним юбилеем. Об этом 8 ноября ИА REGNUM сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.

«От всей души поздравляю вас с 100-летием со дня основания Военной академии связи имени Маршала Советского Союза С. М. Будённого, — заявил Шойгу. — История вашего учебного заведения неразрывно связана с Вооружёнными Силами нашей страны. Здесь получили высшее военное образование тысячи офицеров, которые внесли значительный вклад в повышение обороноспособности России».

В стенах академии, подчеркнул Шойгу, как и прежде, готовят высококлассных специалистов в области автоматизации и телекоммуникаций, которые станут надёжной опорой национальной безопасности государства.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее в ходе своей рабочей поездки в войска Центрального военного округа (ЦВО) министр обороны России Сергей Шойгу провёл инспекцию горной бригады, дислоцированной в республике Тува, в которой заканчивается строительство нового военного городка.