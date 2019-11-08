Москва, 8 ноября 2019, 10:20 — REGNUM Военная академия связи, как и прежде, готовит высококлассных специалистов в области автоматизации и телекоммуникаций, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, поздравляя данное учебное заведение со 100-летним юбилеем. Об этом 8 ноября ИА REGNUM сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.
В стенах академии, подчеркнул Шойгу, как и прежде, готовят высококлассных специалистов в области автоматизации и телекоммуникаций, которые станут надёжной опорой национальной безопасности государства.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее в ходе своей рабочей поездки в войска Центрального военного округа (ЦВО) министр обороны России Сергей Шойгу провёл инспекцию горной бригады, дислоцированной в республике Тува, в которой заканчивается строительство нового военного городка.