Ташкент, , 10:15 — REGNUM Компания Henan Costar Group планирует поставить в Ташкент 150 автомобилей скорой медицинской помощи Ford. Об этом заявил заместитель главного врача Ташкентской городской станции скорой медицинской помощи Илхом Асланов, сообщает 8 ноября издание «Подробно.uz».

По его словам, стоимость проекта по поставке автомобилей составляет $11,9 млн. Кроме того, в Узбекистане реализуется инициативы по внедрению современных информационных технологий в работу колл-центров службы скорой медицинской помощи. Стоимость проекта оценивается в $155 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 сентября консультант по вопросам экстренной и скорой медицинской помощи Обиджон Дилмуродов заявил, что доля необоснованных вызовов скорой помощи в Узбекистане составляет более 30%.

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