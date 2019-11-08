Оттава, , 14:02 — REGNUM Генеральный директор компании Bioware Кейси Хадсон заявил, что у разработчиков Mass Effect осталось ещё много идей для развития франшизы. Об этом он написал на своей странице в Twitter 7 ноября.

https://twitter.com/CaseyDHudson/status/1192529444751044608

Хадсон сделал своё заявление в «День N7» — неофициальный праздник для фанатов Mass Effect. Глава Bioware показал неиспользованные в играх серии концепт-арты и сказал, что у разработчиков осталось ещё много «нерассказанных историй».

Напомним, последняя игра в серии Mass Effect (Andromeda) вышла в 2017 году. Игроки и критики остались крайне недовольны этим проектом и попросили разработчиков создать полноценное продолжение оригинальной трилогии.

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