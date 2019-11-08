Хабаровск, , 10:21 — REGNUM Военнослужащих Дальнего Востока перевели на зимнее питание — солдатам в меню включили рыбу, сало и блюда из кухни коренных народов Дальнего Востока, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«Столовые воинских частей в Приамурье, ЕАО и Хабаровского края перешли на зимний рацион питания военнослужащих. Энергетическая ценность суточной нормы питания военнослужащего составила более 4 тыс. ккал», — озвучили в пресс-службе Восточного военного округа.

Так, в меню включили лук, чеснок, рыбные и мясные паштеты, сало, консервированные овощи, рыбные и другие блюда.

Новинка в меню — блюда из горбуши, кеты. Кроме того, повара в столовых будут устраивать дни национальной кухни. В рационе появятся блюда коренных народов Дальнего Востока и других национальностей.

Как сообщало ИА REGNUM, в осенний призыв Камчатка отправила на службу в армию 300 человек.