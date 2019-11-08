Краков, Польша, , 10:07 — REGNUM Польская издательская компания Feardemic выпустила готический шутер под названием Ritual: Crown of Horns. Релизный трейлер проекта появился на официальном YouTube-канале издательства 7 ноября.

В Ritual: Crown of Horns игроки будут управлять мёртвым ковбоем, которого воскресила загадочная ведьма. Главному герою предстоит уничтожать орды нечисти и помогать своей спасительнице проводить очистительный ритуал.

Напомним, Ritual: Crown of Horns доступна только на PC и гибридной консоли Nintendo Switch. Разработчики планируют в ближайшее время портировать её на PS4 и Xbox One.

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