Москва, , 10:01 — REGNUM В России первое место по доле людей, которые ведут здоровый образ жизни, занимает Ингушетия (48,8%), свидетельствуют данные Росстата.

Николай Терещенко. Товарищи, на зарядку! 1952

На втором и третьем местах — Крым и Адыгея, где здоровый образ жизни ведут 29,2% и 28,8% граждан соответственно. Далее идет Чувашия (24,7%) и Воронежская область (24,2%).

На последнем месте оказалась Чукотка, где здоровый образ жизни ведут всего 0,4% населения. В Туве таких граждан 1,1%, Ненецком автономном округе 2,1%, Хабаровском и Забайкальском краях 2,2% и 3,3% соответственно. В Москве ЗОЖ ведут 8,8%, в Санкт-Петербурге — 6,8%.

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Отметим, существенное воздействие на формирование здорового образа жизни оказывают религиозные устои — именно этим объясняются высокие показатели здорового образа жизни, который ведут жители Кавказского региона России, в противовес, например, дальневосточным территориям.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата, всего в России здоровый образ жизни ведут 12% жителей. При опросе учитывались в том числе факторы физической активности, курения и употребления алкоголя.

Соответствующий демографический показатель появился в федеральном плане статистических работ в конце прошлого года, а статистика по нему опубликована впервые в ноябре 2019 года.

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