Екатеринбург, , 10:19 — REGNUM В рамках подготовки к Универсиаде-2023 в Екатеринбурге организуют пищевой цех. Об этом заявил мэр Александр Высокинский, сообщает ЕТВ.

Комбинат питания построят на месте старого хлебокомбината в южной части города на пересечении ул. 8 марта — ул. Окружная.

«В следующем году будем выходить на проектирование большого цеха, а за 2021 год построим его», — сказал Высокинский.

В период проведения игр предприятие будет кормить спортсменов, а после Универсиады — школьников. Ожидается, что цех сможет выдавать 50 тысяч порций в день.

Как сообщало ИА REGNUM, часть построек для Универсиады-2023 позже будет передано под нужды студентов. Некоторые объекты, в частности, переоборудуют под кампусы.

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