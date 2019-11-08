Нур-Султан, , 09:57 — REGNUM В специализированный межрайонный административный суд Алма-Аты направлены материалы административных дел для лишения лицензии на ведение образовательной деятельности в Академии гражданской авиации, сообщает 8 ноября издание Tengrinews.kz.

Отмечается, что с 4 по 7 ноября в Академии была проведена внеплановая проверка деятельности образовательной организации. В результате проверки было установлено, что ранее выявленные нарушения так и не были устранены.

Напомним, 5 ноября в министерстве образования и науки Казахстана рассмотрели административное дело в отношении Казахсанско-Русского международного университета.

Ведомство приняло постановление о лишении вуза лицензии на осуществление образовательной деятельности, если замечания не будут остановлены в течение месяца.

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