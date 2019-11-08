Оренбург, , 09:56 — REGNUM В Оренбургской области судебные приставы составили региональную «карту должников», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в УФССП по региону.

По числу должников лидирует Оренбургский район. Меньше всего граждан, уклоняющихся от своих обязательств, — в Грачёвском районе. В Оренбурге лидерство за Ленинским районом города.

В службе судебных приставов отмечают, что 23% должников, проживающих в Оренбуржье, добровольно исполнили решения суда в установленный законом срок.