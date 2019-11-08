Воронеж, , 09:55 — REGNUM С запуском железнодорожной части Крымского моста жители Воронежа, как и жители ряда других регионов, получат возможность прямым поездом добраться в города Крыма — поезда из Москвы и Санкт-Петербурга, продажа билеты на которые стартовала 8 ноября, будут проходить в том числе и через Воронеж, сообщает ИА REGNUM.

Согласно информации оператора перевозок «Гранд Сервис Экспресс», первый поезд дальнего следования «Таврия» отправится по маршруту «Санкт-Петербург — Севастополь» 23 декабря, в 14:00. 24 декабря он прибудет в Воронеж, отправление со станции «Воронеж-Южный» (Придача) в 08:25. Прибытие в Симферополь по расписанию — в 07:30 25 декабря, в Севастополь — в 09:25. Стоимость билетов до столицы Крыма от 2237 рублей, до Севастополя — от 2 тыс. 269 рублей. 24 декабря из Москвы в Симферополь отправится состав №028Ч «Таврия», из Воронежа отправление — 25 декабря в 08:48, прибытие в Симферополь — 26 декабря в 08:50. Стоимость билетов — от 2 тыс. 350 рублей.

Отметим, что до запуска прямого железнодорожного сообщения с Крымом добраться до полуострова можно было либо самолётом, либо поездом с последующей пересадкой на автобус. По летнему расписанию из Воронежа в Симферополь отправлялись рейсы четыре раза в неделю, стоимость билетов начиналась от семи тысяч рублей. Сейчас улететь из Воронежа в Крым можно только с пересадкой, цены начинаются от 11,6 тыс. рублей. Стоимость единого билета на поезд и автобус в Симферополь составляла летом от трёх тысяч рублей.