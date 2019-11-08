Петропавловск-Камчатский, , 10:11 — REGNUM Количество мест в детских летних лагерях Камчатского края за год сократилось более, чем на 0,5 тыс. Летом 2019 года на полуострове работали 128 летних оздоровительных лагерей, что на 22 меньше, чем год назад, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Всего в 2019 году на Камчатке в летних лагерях отдохнули 12 тыс. 833 ребенка. Это на 545 детей меньше, чем в 2018 году.

В 2019 году на полуострове работали 117 стационарных и 11 палаточных лагерей.

Как сообщало ИА REGNUM, прокуратура России за год выявила на территории страны более 100 незаконных детских лагерей.