Владивосток, , 10:09 — REGNUM Мотострелковые и танковые соединения армий, дислоцированных на территории Восточного военного округа, в 2020 году проведут более 8 тысяч огневых тренировок и стрельб, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ВВО.

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Кроме того, состоится более 150 тактических учений с мотострелковыми подразделениями, половина которых будет проведена в ночное время. Учения будут проводиться по различным вариантам тактических действий войск с переходом от одного вида боя к другому.

Особое внимание планируется уделить совместной подготовке мотострелковых подразделений со средствами усиления, отработке практических действий на незнакомых полигонах, а также борьбе с тактическим, воздушным и морским десантами условного противника.

Как сообщало ИА REGNUM, в Японском море российская подводная лодка провела отработку атаки морских целей из подводного положения.